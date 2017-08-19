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«الأطباء»: بلاغ إلى النائب العام للإفراج عن طبيب أطفال العبور

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«الأطباء»: بلاغ إلى النائب العام للإفراج عن طبيب أطفال العبور «الأطباء»: بلاغ إلى النائب العام للإفراج عن طبيب أطفال العبور

التحرير

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أعلن الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنهم تواصلوا مع أسرة طبيب الأطفال سيف الإسلام عبداللطيف، الذي اختفى قبل أسبوع في ظروف غامضة، وظهر مؤخرًا في نيابة الزقازيق، وقد وجهت له تهم الانتماء إلى جماعة محظورة إليه، وتم توجيه خطابين إلى النائب العام بشأن واقعة اختفائه، والتعدي عليه بالضرب والتعذيب قبل عرضه على النيابة.

وأكد حسين لـ "التحرير"، أن النقابة لم تتدخل في القضية إلا بعد موافقة الأسرة، وسيتوجه محامي النقابة غدًا بخطاب إلى النائب العام للتحقيق في واقعة الضرب والتعذيب الذي تعرض له الطبيب، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، قائلًا: "رفضت أسرته الاستئناف على قرار النيابة في الوقت الحالي، وأصر المحامي الخاص به على تقديم الإستئناف عند التجديد".

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يذكر أن طبيب الأطفال سيف الإسلام عبداللطيف اختفى يوم السبت الماضي، أثناء ذهابه إلى عيادته في الحي الأول بمدينة العبور، قبل أن يظهر بعد 5 أيام داخل نيابة الزقازيق الكُلية، وعلى وجهه وجسده آثار ضرب.

وقد وجهت له النيابة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة، وحيازة منشورات تتضمن ترويج لأفكار الجماعة، وتهدف للدعوة لتعطيل مؤسسات الدولة وتقييد حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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التحرير

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