توجيه حكومي بعدم توقيع اتفاقيات أجنبية دون موافقة الخارجية والتعاون الدولي

كتبت - داليا شبل:

استعرض المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته المنعقدة اليوم السبت بجامعة الإسكندرية، تقريرا من وزارة المالية، حول نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وذلك من أجل الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والمال العام.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان اليوم، إن التقرير المرسل من "المالية" شمل جميع المراحل بدءً من إعداد الموازنة وتنفيذها وكافة العمليات المحاسبية، وميكنة الموازنة وتوفير قاعدة بيانات حول كافة المعاملات المالية والموارد الخاصة بالجامعات.

وعلى صعيد آخر، أحيط المجلس علما بتوجيهات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع لوزارتي الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي.

كما استعرض الدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني وأمين لجنة القطاع التكنولوجي، مقترح مشروع قانون إنشاء الجامعة المصرية التكنولوجية، التي تهدف إلى استحداث مسار جديد للتعليم والتدريب التطبيقي واستخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع والصناعة وتقديم البرامج الدراسية والتدريبية التكنولوجية الحديثة في تخصصات يحتاجها سوق العمل.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن التقرير المقدم من مستشار الوزير للتعليم الفني وأمين لجنة القطاع التكنولوجي، أوضح أن تمنح الجامعة درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التكنولوجيا في التخصص.