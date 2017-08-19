وزير التنمية المحلية: مسابقة لاختيار أفضل قرية ومحافظة على مستوى الجمهورية

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الاجتماع الذي عقد مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتنمية المحلية وعلي رأسها موضوع الإسراع في برامج ومشروعات التنمية في كل محافظة في مصر وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وهو ما يأتي في إطار خطط قصيرة المدي ومتوسطة وأيضا خطط التنمية الاستراتيجية حتي عام 2030 .

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن التوجيهات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء هو أن كل محافظة مكلفة بوضع خطة التنمية بها حسب احتياجاتها الحقيقية والتحول من الاستهلاك للإنتاج ومواجهة المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل حقيقة في إطار الخطط العامة للدولة، وأيضا القضاء علي الفساد عبر وضع خطة تنفيذية على مستوى وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمحاربة الفساد، وفي نفس الوقت تشجيع التميز والإنتاج والعمل.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذه الخطط الخاصة بالتنمية ستراجع من قبل كل محافظة وبإشراف الجهاز التنفيذي للمحافظة والاستعانة بشباب الجامعات المتميزين والمكاتب الاستشارية للخروج بمخطط يعكس الواقع وآمال وطموحات الشعب المصري في كل محافظة وكل قرية .. مشيرا إلى ن هذه الخطط ستوضح الرؤية العامة لخريطة التقدم في مصر على مستوىي كل محافظة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المخططات بدأت بالفعل في بعض المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وهناك أيضا مخططات وضعت بالفعل لبعض المحافظات، مضيفا أن هناك محور آخر لتنسيق العدالة الاجتماعية ويتضمن ما يتعلق بوصلات الصرف الصحي بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير وصندوق تمويل هذا المشروع بالتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي، وذلك لخدمة اكثر من مليونين من المواطنين بتوصيل اكثر من 2 مليون وصلة صرف صحي .

وأعلن الشريف عن الإعداد لمسابقة لاختيار أفضل محافظة وقرية وإدارة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن ذلك من منطلق "تطبيق مبدأ الثواب والعقاب".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاجتماع مع رئيس الوزراء استعرض أيضا الخدمات الصحية في القرى بالمحافظات وأيضا توافر منافذ السلع الغذائية والرقابة على الأسعار وأيضا قضية توفير رياض الأطفال في كافة محافظات مصر، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بان يكون السادة المحافظين مسئولين عن تنفيذ كافة ما يتعلق بمخططات مشروعات العدالة الاجتماعية، وأيضا ما يتعلق بالوحدات الصحية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير الخدمات الطبية الراقية، والمتابعة المستمرة لذلك.

وأوضح أن الاجتماع بحث موضوع هام يتعلق ببرنامج "حياة افضل للمصريين" من نظافة عبر تحويل المخلفات والاستفادة منها صناعيا، وما يتعلق بوسائل النقل وتنسيق حضاري والاتصالات والبريد وغيرها من القضايا المتعلقة بتوفير حياة افضل للمواطنين.