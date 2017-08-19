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وزير الثقافة ينعي محفوظ عبد الرحمن

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة ينعي محفوظ عبد الرحمن

05:48 م السبت 19 أغسطس 2017

وزير الثقافة ينعي محفوظ عبد الرحمن

محفوظ عبد الرحمن

كتبت - نسمة فرج:

نعى حلمي النمنم، وزير الثقافة، المؤلف الكبير محفوظ عبد الرحمن، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وقدم وزير الثقافة خالص تعازيه إلى زوجته الفنانة سميرة عبدالعزيز وإلى أسرته وأصدقائه ومحبيه، وإلى الشعب المصري في وفاة أحد أهم المؤلفين الذين برعوا في تصوير الواقع المصري من خلاله أعماله الأدبية والإبداعية وكان منها مسلسل بوابة الحلواني وأم كلثوم.

وقال النمنم في بيان اليوم السبت، إن "عبد الرحمن رحل بجثمانه إلى الرفيق الأعلى، لكنه لا يزال بيننا بأعماله وإبداعه الذي سيظل حاضرًا في قلوب وعقول المصريين".

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مصراوي Masrawy

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