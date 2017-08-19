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ضبط صاحب مخبز بكفر الشيخ تصرف في 187 جوال دقيق مدعم

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مخبز بكفر الشيخ تصرف في 187 جوال دقيق مدعم

06:02 م السبت 19 أغسطس 2017

ضبط صاحب مخبز بكفر الشيخ تصرف في 187 جوال دقيق مدعم

ارشيفيه

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

قال المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم المديرية، إن حملة تموينية نفذتها إدارة تموين مركز سيدي سالم، تحت إشراف محسن مخلوف مدير الإدارة، للمرور على المخابز والأسواق، ضبطت أحد أصحاب المخابز، تصرف في عدد من أجولة الدقيق المدعمة، دون وجه حق.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن وكيل الوزارة المحاسب عماد حبيب تلقى تقريرًا من الحملة تضمن تصرف المدعو "عادل ا.أ" صاحب مخبز بلدي، في عدد 187 جوال دقيق بلدي مدعم، مشيرًا إلى أنه تقرر تحصيل المبالغ المستحقة عن فروق الأسعار، وتقدر بقرابة 50 ألف جنيه، من صاحب المخبز المخالف لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار الهابط إلى أن اعمال الحملة تشمنت أيضًا تحرير عدد من التقارير والمحاضر الشرطية لأصحاب مخابز ومحال تجارية وجزارة، ما بين نقص في وزن أرغفة الخبز، وتوقف عن الإنتاج، وعرض لحوم مكشوفة للبيع، وعدم الإعلان عن أسماك معروضة للبيع.

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