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مصرع نجار عقب سقوطة من أعلى عقار بمنطقة إمبابة

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مصراوي Masrawy

مصرع نجار عقب سقوطة من أعلى عقار بمنطقة إمبابة

05:55 م السبت 19 أغسطس 2017

مصرع نجار عقب سقوطة من أعلى عقار بمنطقة إمبابة

ارشيفيه

كتب - محمد شعبان:

لقي نجار مسلح مصرعه، اليوم السبت، عقب سقوطة من أعلى عقار أثناء عمله بمنطقة إمبابة.

تلقى ضباط قسم شرطة إمبابة، إشارة من شرطة النجدة، تفيد بسقوط شخص من أعلى عقار، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام نجار بعمله أعلى أحد العقارات بدائرة القسم اختل توازنه وسقط لافظًا أنفاسه الأخيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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