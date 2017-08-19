مصرع نجار عقب سقوطة من أعلى عقار بمنطقة إمبابة

كتب - محمد شعبان:

لقي نجار مسلح مصرعه، اليوم السبت، عقب سقوطة من أعلى عقار أثناء عمله بمنطقة إمبابة.

تلقى ضباط قسم شرطة إمبابة، إشارة من شرطة النجدة، تفيد بسقوط شخص من أعلى عقار، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام نجار بعمله أعلى أحد العقارات بدائرة القسم اختل توازنه وسقط لافظًا أنفاسه الأخيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.