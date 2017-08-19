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"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء "طب أسنان" بالمنوفية ومعهد فني بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء "طب أسنان" بالمنوفية ومعهد فني بالوادي الجديد

05:34 م السبت 19 أغسطس 2017

كتبت - داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات على المقترح المقدم من رئيس جامعة المنوفية بإنشاء كلية طب الأسنان بالجامعة، على ألا تبدأ الدراسة إلا بعد استكمال المقومات المادية والبشرية.

وقال بيان لوزارة التعليم العالي، إن المجلس وافق أيضا على مقترح رئيس جامعة جنوب الوادي بشأن إنشاء معهد فني صحي بالجامعة على ألا تبدأ الدراسة إلا بعد استكمال المقومات المادية والبشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بجامعة الإسكندرية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، على ضرورة إعادة النظر في القواعد الخاصة باختيار أعضاء وأمناء ومقرري لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، هذا بالإضافة إلى النظر في قواعد اختيار وأسلوب عمل لجان الترقية في كافة التخصصات.

وأحيط المجلس علمًا بالدراسة المقدمة من لجنة قطاع العلاج الطبيعي بشأن آليات وضوابط بدء الدراسات العليا بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة.

شارك في حضور الجلسة الدورية للأعلى للجامعات، اليوم، الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية.

كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الموافقة على إنشاء عدد من الوحدات والمراكز بعدد من الجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -في بيان لها-عن تفاصيل محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات، والتي تضمن الموافقة على إنشاء:
- المركز العلمي للدراسات اليابانية (وحدة ذات طابع خاص) تابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة.
- مركز دراسات وبحوث حوض النيل بجامعة أسيوط.
-مركز الدراسات والمسوح الاقتصادية والاحصائية بكلية التجارة جامعة أسيوط.
- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة جامعة أسيوط.
- برنامج بكالوريوس طب الاسنان بنظام الساعات المعتمدة بكلية طب الاسنان جامعة قناة السويس.
- برنامج الماجستير في (تغير المناخ والتنمية المستدامة) بقسم الدراسات البيئية بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة اسكندرية.

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مصراوي Masrawy

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