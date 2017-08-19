استقالة نائب وزير التعليم في جنوب أفريقيا بعد اعتدائه على امرأتين

جوهانسبرج - (د ب أ):

تنحى نائب وزير التعليم الجنوب أفريقي من منصبه بعد حوالي أسبوعين من اتهامه بتوجيه ركلات ولكمات لامرأتين في ملهى ليلي في جوهانسبرج.

وقبل الرئيس جاكوب زوما استقالة مدودوزي مانانا، حسبما أعلن مكتب الرئيس اليوم السبت.

واعتذر مانانا "دون تحفظ" لمانديسا دوما التي تردد أنها أصيبت إثر الضرب الذي تلقته، كما اعتذر لعائلتها وللحكومة ولجميع مواطني جنوب إفريقيا والنساء خاصة.

وتتردد مزاعم بأن نائب الوزير المفضوح ورجال آخرين اعتدوا على امرأتين فجر السادس من أغسطس بعدما وصفته إحداهما بأنه مثلي الجنس. وأظهر مقطع فيديو للواقعة المزعومة نقلته قناة "إي إن سي أيه" الإخبارية تعرض امرأة للضرب والركل وجذبها من شعرها على أيدي رجال.