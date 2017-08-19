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استقالة نائب وزير التعليم في جنوب أفريقيا بعد اعتدائه على امرأتين

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مصراوي Masrawy

استقالة نائب وزير التعليم في جنوب أفريقيا بعد اعتدائه على امرأتين

05:51 م السبت 19 أغسطس 2017

استقالة نائب وزير التعليم في جنوب أفريقيا بعد اعتدائه على امرأتين

جاكوب زوما

جوهانسبرج - (د ب أ):

تنحى نائب وزير التعليم الجنوب أفريقي من منصبه بعد حوالي أسبوعين من اتهامه بتوجيه ركلات ولكمات لامرأتين في ملهى ليلي في جوهانسبرج.

وقبل الرئيس جاكوب زوما استقالة مدودوزي مانانا، حسبما أعلن مكتب الرئيس اليوم السبت.

واعتذر مانانا "دون تحفظ" لمانديسا دوما التي تردد أنها أصيبت إثر الضرب الذي تلقته، كما اعتذر لعائلتها وللحكومة ولجميع مواطني جنوب إفريقيا والنساء خاصة.

وتتردد مزاعم بأن نائب الوزير المفضوح ورجال آخرين اعتدوا على امرأتين فجر السادس من أغسطس بعدما وصفته إحداهما بأنه مثلي الجنس. وأظهر مقطع للواقعة المزعومة نقلته قناة "إي إن سي أيه" تعرض امرأة للضرب والركل وجذبها من شعرها على أيدي رجال.

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