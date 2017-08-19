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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم طعن أصاب 7 أشخاص في روسيا

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم طعن أصاب 7 أشخاص في روسيا

05:49 م السبت 19 أغسطس 2017

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم طعن أصاب 7 أشخاص في روسيا

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم طعن أصاب 7 أشخاص في روس

موسكو - (د ب أ)
أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم الطعن، الذي نفذه شخص يحمل سكينا في مدينة سورجوت بسيبيريا شرقي روسيا اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص قبل أن يُقتل المهاجم بطلق ناري، بحسب اللجنة التحقيقية الروسية.

وذكر بيان للجنة أن الرجل انطلق في شوارع سورجوت، وهي مدينة غنية بالنفط تقع على بعد 2100 كيلومتر شرقي موسكو، وهاجم عددا من المارة.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم قائلا في بيان نشر عبر تطبيق "تليجرام" إن "مهاجم مدينة سورجوت الروسية هو أحد جنود داعش".
وقبل إعلان داعش المسؤولية ، قالت الشرطة الروسية إنها لا ترجح وجود دوافع إرهابية وراء هجوم الطعن ، مضيفة أن منفذها قد يكون "مضطربا نفسيا".

وقال مسؤولون أمنيون إنه تسنى تحديد هوية الجاني، وهو من السكان المحليين.

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