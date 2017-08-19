أخبار عاجلة

"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل تعلن أن بلادها مستعدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية

Google+ Print
ميركل تعلن أن بلادها مستعدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية ميركل تعلن أن بلادها مستعدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية

مصراوي Masrawy

ميركل تعلن أن بلادها مستعدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية

05:46 م السبت 19 أغسطس 2017

ميركل تعلن أن بلادها مستعدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية

برلين - (د ب أ):
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت عن دعم حكومتها لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية.

وقالت ميركل في لقاء إعلامي أذيع اليوم السبت على بوابتها الإلكترونية: "يمكننا أن نزيد الاستثمارات في هذا القطاع".

وأضافت ميركل أن قطاع الألعاب "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن برامج الدعم متاحة ومنوهة بأن هذا القطاع يجب تقويته كجزء من الاقتصاد الإبداعي داخل السياسة الثقافية للبلاد.

وأكدت ميركل على ضرورة التغلب على الأحكام المسبقة واعتبار الألعاب الإلكترونية تراثا ثقافيا ووسيلة تعليمية، مبينة أن هذا الأمر "يعد اختراقا فعليا في الحياة الاجتماعية".

وأشارت ميركل إلى وجود نقص كبير في عدد المتخصصين بالتقنية الرقمية في ألمانيا، ومن ثم يجب التدبر في البحث "عن كيفية استخدام الهجرة الوافدة خلال الاعوام المقبلة للإسهام في التعود على التعاون دوليا في هذا الشأن وجعل ألمانيا مركزا مرغوبا في هذا التخصص".

تفتتح ميركل الاسبوع المقبل معرض الألعاب الإلكترونية "جيمز كوم" في مدينة كولونيا غرب البلاد.

وكان الاتحاد الألماني لقطاع الألعاب الإلكترونية والاتحاد الألماني للإبداع ووسائل التسلية طالبا أمس بإدراج دعم تطوير ألعاب الفيديو والكمبيوتر ضمن السياسة الحكومية في ألمانيا.

وجاء في بيان الاتحادين أن ألمانيا تعد سوقا رائجة للمبيعات في هذا القطاع، ولكنها تفقد "باضطراد صلتها" به كمكان للإنتاج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل: أقدر منافسي على المستشارية

    أخبار

  • ميركل تدعو لإجراء محادثات مع

    أخبار

  • ميركل تواسي ضحايا أعمال عنف يمينية متطرفة في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية

    أخبار

  • ميركل تعارض مقترح الحزب الاشتراكي بوضع حصص ملزمة للسيارات الكهربائية

    أخبار

إعلان

0a765814f5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وكالة الفضاء الروسية تنفي تعاونها مع كوريا الشمالية

وكالة الفضاء الروسية تنفي تعاونها مع كوريا الشمالية

رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: كوريا الشمالية تهديد مُشترك

رئيس الأركان الأمريكي من اليابان: كوريا الشمالية تهديد مُشترك

كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية

كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة