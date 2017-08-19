ميركل تعلن أن بلادها مستعدة لزيادة الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية

برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت عن دعم حكومتها لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية.

وقالت ميركل في لقاء إعلامي أذيع اليوم السبت على بوابتها الإلكترونية: "يمكننا أن نزيد الاستثمارات في هذا القطاع".

وأضافت ميركل أن قطاع الألعاب "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن برامج الدعم متاحة ومنوهة بأن هذا القطاع يجب تقويته كجزء من الاقتصاد الإبداعي داخل السياسة الثقافية للبلاد.

وأكدت ميركل على ضرورة التغلب على الأحكام المسبقة واعتبار الألعاب الإلكترونية تراثا ثقافيا ووسيلة تعليمية، مبينة أن هذا الأمر "يعد اختراقا فعليا في الحياة الاجتماعية".

وأشارت ميركل إلى وجود نقص كبير في عدد المتخصصين بالتقنية الرقمية في ألمانيا، ومن ثم يجب التدبر في البحث "عن كيفية استخدام الهجرة الوافدة خلال الاعوام المقبلة للإسهام في التعود على التعاون دوليا في هذا الشأن وجعل ألمانيا مركزا مرغوبا في هذا التخصص".

تفتتح ميركل الاسبوع المقبل معرض الألعاب الإلكترونية "جيمز كوم" في مدينة كولونيا غرب البلاد.

وكان الاتحاد الألماني لقطاع الألعاب الإلكترونية والاتحاد الألماني للإبداع ووسائل التسلية طالبا أمس بإدراج دعم تطوير ألعاب الفيديو والكمبيوتر ضمن السياسة الحكومية في ألمانيا.

وجاء في بيان الاتحادين أن ألمانيا تعد سوقا رائجة للمبيعات في هذا القطاع، ولكنها تفقد "باضطراد صلتها" به كمكان للإنتاج.