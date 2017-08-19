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الجيش الوطني: مقتل 13 عنصرًا من الحوثيين وقوات صالح في معارك بتعز

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مصراوي Masrawy

الجيش الوطني: مقتل 13 عنصرًا من الحوثيين وقوات صالح في معارك بتعز

05:44 م السبت 19 أغسطس 2017

الجيش الوطني: مقتل 13 عنصرًا من الحوثيين وقوات صالح في معارك بتعز

صنعاء - (د ب أ):
أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل 13 من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وإصابة 22 آخرين في محافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصدر عسكري قوله، إن تلك الحصيلة كانت جراء المعارك بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح، من جهة ثانية، إلى جانب غارات التحالف العربي، غربي تعز.

وأوضح المصدر أن معارك عنيفة درات بين الطرفين في منطقة الهاملي، بالتزامن مع قصف مدفعي على مشارف منطقة العريش شرقي مديرية موزع.

"وأدت المعارك إلى مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين من القوات الحكومية"، حسب المصدر ذاته.

في السياق نفسه، أوضح المصدر أن مقاتلات التحالف شنت ست غارات على تعزيزات الحوثيين قرب منطقة العريش، وفي أطراف منطقة الهاملي شمال موزع، إلى جانب مواقع في يختل شمال مدينة المخا.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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مصراوي Masrawy

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