ماكينة ذرة تفقد فلاحًا بالمنوفية ذراعه

المنوفية - مروة فاضل:

أصيب فلاح بقرية كفر عشما في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ببتر في ذراعه، أثناء أدائه مهام عمله على ماكينة دراس ذرة.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد عتمان إخطارًا باستقبال مستشفى الشهداء المركزي المصاب "م. ع. ش" والذي تعرض لتهتك وبتر بأعلى مفصل الكوع الأيسر.

وبسؤال شقيقه، أفاد أنه أثناء تواجده للعمل على ماكينة دراس الذرة بقرية كفر عشما مركز الشهداء انسحب ذراعه داخل الماكينة، ما أدى إلى إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم.