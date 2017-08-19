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ماكينة ذرة تفقد فلاحًا بالمنوفية ذراعه

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مصراوي Masrawy

ماكينة ذرة تفقد فلاحًا بالمنوفية ذراعه

05:53 م السبت 19 أغسطس 2017

ماكينة ذرة تفقد فلاحًا بالمنوفية ذراعه

المنوفية - مروة فاضل:
أصيب فلاح بقرية كفر عشما في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ببتر في ذراعه، أثناء أدائه مهام عمله على ماكينة دراس ذرة.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد عتمان إخطارًا باستقبال مستشفى الشهداء المركزي المصاب "م. ع. ش" والذي تعرض لتهتك وبتر بأعلى مفصل الكوع الأيسر.

وبسؤال شقيقه، أفاد أنه أثناء تواجده للعمل على ماكينة دراس الذرة بقرية كفر عشما مركز الشهداء انسحب ذراعه داخل الماكينة، ما أدى إلى إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم.

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مصراوي Masrawy

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