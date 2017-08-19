4 مصابين في اصطدام سيارتين بدمياط
4 مصابين في اصطدام سيارتين بدمياط
05:39 م السبت 19 أغسطس 2017
ارشيفيه
دمياط - محمد إبراهيم:
أصيب أربعة أشخاص، اليوم السبت، جراء اصطدام سيارة نقل بأخرى خاصة على طريق "الزعاترة"، بالقرب من بوابة ميت الخولي عبد الله بمركز الزرقا في محافظة دمياط.
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الزرقا، وهم: أميمة مجاهد (45 سنة)، أصيبت بكسور متفرقة، وسارة عصام (27 سنة)، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلياء ماهر رضيعة أصيبت باشتباه في كسر بالساق اليمنى، ومديح الشربيني (58 سنة) أصيب باشتباه في كسر بالساق اليسرى.
انتقلت قوة من مركز شرطة الزرقا إلى موقع الحادث لبحث ملابسات وأسباب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على موظف اختلس 138 ألف جنيه من مكتب بريد أسوان
-
بعد ضبطه.. التحقيق مع أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا
-
حبس سائق أتوبيس في السويس بتهمة القتل الخطأ
-
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية
إعلان
إعلان