4 مصابين في اصطدام سيارتين بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أصيب أربعة أشخاص، اليوم السبت، جراء اصطدام سيارة نقل بأخرى خاصة على طريق "الزعاترة"، بالقرب من بوابة ميت الخولي عبد الله بمركز الزرقا في محافظة دمياط.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الزرقا، وهم: أميمة مجاهد (45 سنة)، أصيبت بكسور متفرقة، وسارة عصام (27 سنة)، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلياء ماهر رضيعة أصيبت باشتباه في كسر بالساق اليمنى، ومديح الشربيني (58 سنة) أصيب باشتباه في كسر بالساق اليسرى.

انتقلت قوة من مركز شرطة الزرقا إلى موقع الحادث لبحث ملابسات وأسباب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.​