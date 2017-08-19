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إيقاف أعمال بناء وهدم دون ترخيص لـ 5 عقارات بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

إيقاف أعمال بناء وهدم دون ترخيص لـ 5 عقارات بالإسكندرية (صور)

05:38 م السبت 19 أغسطس 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:
نفذت محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع قوات الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإيقاف وإزالة العقارات المخالفة بأحياء أول وثان المنتزه، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة البناء المخالف.

أسفرت الحملة عن إزالة طابق مخالف بعقار بشارع جمال عبد الناصر بسيدي بشر، وإيقاف أعمال بناء دون ترخيص بعقار آخر في منطقة فلكي بحي أول المنتزه.

وفي حى ثان المنتزه، نجحت الحملة في إيقاف أعمال بناء مخالف وهدم دون ترخيص بـ 4 عقارات بمناطق المعمورة البلد والمندرة بحري و45 والعصافرة، حيث تم التحفظ على مواد ومعدات البناء وتحصيل الغرامة القانونية اللازمة.

ومن جانبه، طالب المحافظ الدكتور محمد سلطان المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة ووجوب المشاركة المجتمعية الفعالة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تسببت بالضرر للمواطن السكندري في المقام الأول.

وشدد سلطان على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي لأباطرة البناء دون ترخيص وتطبيق أحكام القانون، مطالبًا بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة، وعدم التهاون مع أي مخالف أو متعدي على أراضي الدولة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم محاسبة كل مسؤول بالإدارة الهندسية في الأحياء يتهاون أو يقصر في أداء مهام عمله بتحويله إلى النيابة الإدارية، موجهًا بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية.

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