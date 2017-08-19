«كاف» يعلن عن حكام مواجهتي الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

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أرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، خطابًا رسميًا للنادي الأهلي، يخطره بأسماء طاقم الحكام الخاص بمباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي والترجي التونسي في دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا.

ويدير مباراة الذهاب طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد السنغالي، جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكما رابعا ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

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بينما تم تحديد طاقم تحكيم كاميروني لمباراة العودة في تونس، بقيادة الكاميروني «نينت أليوم» ويساعده على الخطوط مواطناه «أيفرست»، و«نجوج»، ويراقب المباراة أسامة المنان من السودان.