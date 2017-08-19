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أشمون تبحث إنشاء مجمع للسجل المدني والجوازات

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مصراوي Masrawy

أشمون تبحث إنشاء مجمع للسجل المدني والجوازات

05:25 م السبت 19 أغسطس 2017

أشمون تبحث إنشاء مجمع للسجل المدني والجوازات

جواز سفر

المنوفية - مروة فاضل:قال المهندس طارق الوراقي، رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، إن اجتماعًا عُقد اليوم السبت لبحث الخطوات الأولية في مشروع إنشاء مجمع للسجل المدني والجوازات في المدينة. حضر الاجتماع صابر عبد القوى عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، واللواء رضا حجى مساعد رئيس مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.وأضاف رئيس المدينة أن المعاينة اللازمة أجريت للموقع المقترح لإنشاء المشروع، الذي تقرر أن يكون على مساحة 575 مترًا من أملاك دولة، باعتماد مالي مليون و500 ألف جنيهوأوضح الوراقي أن المشروع يستهدفالتسهيل والتيسير على المواطينن وسرعة إنهاء خدماتهم المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تذلل أي عقبات قد تواجه المشروع مستقبلاً، بما يسرع من إجراءات إنشائه.​

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