مدير أمن بورسعيد يقود حملة مرورية مكبرة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قاد اللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد، اليوم السبت، حملة مرورية مكبرة بأحياء المحافظة، أسفرت عن ضبط 121 حالة سحب تراخيص، وحجز 15 دراجة بخارية، وتحرير 96 غرامة ونش، و35 تصالح فوري، و42 مخالفة.

شارك في الحملة العميد ماجد مؤمن مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد هشام رشاد رئيس فرع الأمن العام، وضباط إدارة مرور بورسعيد والبحث والأجهزة المعاونة.