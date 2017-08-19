السيطرة على حريق بمبنى الأسواق الحرة بشارع جامعة الدول العربية

كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل نشب اليوم السبت، بمبنى الأسواق الحرة بشارع جامعة الدول العربية، والذي يحتوي على مقر الإدارة العامة لمباحث الآداب ومباحث المصنفات.

غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بعقار بشارع جامعة الدول العربية، انتقلت على الفور قوات الإطفاء وضباط المباحث لمقر الحريق وبصحبتهم 10 سيارات إطفاء.

نجحت قوات الإطفاء في محاصرة النيران وإخمادها، وجاري استدعاء رجال المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات وأسباب نشوب الحريق، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.