بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الخاصة برؤساء اللجان وإدارات الفتوى

كتب- محمود الشوربجي:

اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحركة القضائية العامة الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.

وحصل "مصراوي" على الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لمقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارات المختلفة.

وعلى صعيد لجان الفتوى تولى المستشار ممدوح صديق رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار الدكتور سامي عبده رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار حسن شلال الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا رئاسة لجنة الفتوى الثالثة.

ووفقا للحركة الجديدة تولى كلا من:-

المستشار أحمد الشاذلي تولى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات.

المستشار إبراهيم إسماعيل فتوى وزارة الكهرباء.

المستشار حسن كمال الدين فتوى وزارة الري.

المستشار على زمزم فتوى وزارة التربية والتعليم.

المستشار إبراهيم الطنطاوي فتوى وزارة الإسكان.

المستشار حمدي خميس إدارة فتوى محافظة الإسكندرية.

المستشار علاء شهيب إدارة فتوى رئاسة الجمهورية

المستشار عادل بريك فتوى وزارة التعليم العالى.

فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى في أماكنهم خلال العام القضائي الجديد وهم كلا من:-

المستشار عادل عزب رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية .

المستشار أحمد زكى فتوى وزارة الدفاع.

المستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة.

المستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار.

المستشار على الششتاوى فتوى وزارة الصحة.

المستشار حسن عبدالعزيز فتوى وزارة التنمية المحلية.

المستشار خيري بركات فتوى وزارة الزراعة.

المستشار محمد عثمان فتوى وزارة المالية.

المستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة.