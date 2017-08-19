وزير التعليم العالي: معايير جديدة لاختيار لجنة ترشيح "العمداء ورؤساء الجامعات"

كتبت - داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع قواعد جديدة لاختيار أعضاء اللجان التي تكلف باختيار وتقييم ملفات المرشحين للمناصب القيادية على مستوى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي -في بيان اليوم السبت- قرار المجلس الأعلى للجامعات بتفويض الوزير لتشكيل لجنة لدراسة معايير ترشيح عمداء الكليات ورؤساء الجامعات وكذلك دراسة ضوابط اختيار أعضاء اللجان التي تكلف بتقييم المرشحين للمناصب القيادية.

وأشار "عبد الغفار"، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بجامعة الإسكندرية، إلى ضرورة ضبط القواعد والمعايير الخاصة باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لضمان المزيد من الموضوعية والحياد في اختيار القيادات الجامعية الأكثر كفاءة.