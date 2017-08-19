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ربة منزل وصديقها يسرقا سيارة محاسب في التجمع والـ "GBS" يكشفهما

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مصراوي Masrawy

ربة منزل وصديقها يسرقا سيارة محاسب في التجمع والـ "GBS" يكشفهما

05:20 م السبت 19 أغسطس 2017

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط ربة منزل وعاطل لسرقتهما سيارة محاسب في التجمع الأول.

تلقى ضباط قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من"شريف.ف" 36 سنة، محاسب بشركة EZ ليموزين بسرقة السيارة ملكه، واتهم في ذلك "مصطفي.م" 32 سنة، سائق لدى مُقدم البلاغ.

وبمناقشة المشكو في حقه قرر أنه حال تواجده بمدينة الرحاب ـ دائرة القسم اصطحب إحدى الفتيات داخل السيارة للتنزه تاركا السيارة لشراء بعض المشروبات، وعقب عودته فوجئ بسرقتها، وأضاف أن السيارة مزودة بجهاز GBS.

وبتشغيل خاصية الـ " GBS" لتعقب السيارة تبين تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية، وباستهداف مكان تواجد السيارة أمكن ضبطها بحوزة كل من "نانسي.م"، 27 سنة، ربة منزل، و "باسم.م"، 23 سنة، عاطل.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فقررت الأولى أنها تعرفت على قائد السيارة حال سيرها بالطريق العام، وفور ترجله من السيارة لشراء بعض المستلزمات تاركًا مفتاح التشغيل بداخلها تمكنت من الاستيلاء عليها وتوجهت للمتهم الثاني بقصد مساعدتها بالتصرف فيها بالبيع، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوالها أيدها.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما للوقوف عما ارتكباه من أخرى.

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