وفاة 3 أشخاص جراء حريق في مبنى تاريخي بجنوب إيطاليا

روما - (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء حريق اندلع في مبنى تاريخي بمدينة كوزنسا بجنوبي إيطاليا، أسفر كذلك عن تدمير مخطوطات أصلية ثمينة تعود إلى عصر النهضة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أنه لم يتم تحديد هويات الضحايا بعد، لكن يفترض أنهم رجلان وامرأة حاصرتهم النيران في الطابق الثالث من المبنى الواقع في وسط المدينة.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس الجمعة في الطابق السفلى الذي تم فيه تخزين كتابات مفكر القرن السادس عشر برناردينو تيليسيو.

ويقال أن تيليسيو المولود في كوزنسا هو واحد من آباء الفلسفة الحديثة، وشق طريقه على طريق العلم إنطلاقا من تعاليم أرسطو.

وكانت كتابات تيليسيو ينظر إليها على أنها هرطقة وحظرت من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

ودمر الحريق الطبعة الأولى من أهم أعمال تيليسيو "دي ريروم ناتورا أوكستا بروبريا برينسيبيا" على طبيعة الأشياء وفقا لمبادئها الخاصة، إلى جانب مخطوطات قديمة أخرى.

وقالت "أنسا" إن رجال الإطفاء يحققون في سبب اندلاع الحريق، غير أن تسريب غاز من اسطوانة غاز يستخدمها بعض واضعي اليد الذين لديهم تاريخ من مشاكل الصحة العقلية وعدد من الخلافات مع الشرطة، يعد أحد الفرضيات.

وقال روبرتو بيلوتي صاحب المبنى والمخطوطات المفقودة لـ "أنسا" إن "كوزنسا اليوم تنعي ثلاثة ضحايا وفقدت 500 سنة من التاريخ".