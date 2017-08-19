أخبار عاجلة

"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«نساء مصر»:  نرفض المساواة مع الرجل في «الميراث»

Google+ Print
«نساء مصر»:  نرفض المساواة مع الرجل في «الميراث» «نساء مصر»:  نرفض المساواة مع الرجل في «الميراث»

التحرير

أعلنت الجمعية العمومية لنساء ، مساندتها لنظام المواريث الثابت بآيات قرآنية قطعية لا يمكن الاجتهاد فيها.

وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت: "نرفض الصدام مع أحكام الشريعة الإسلامية، فالحديث عن مساواة المرأة مع الرجل في الميراث إثارة للجدل وهدم للثابت".

شاهد أيضا

وأكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية، أن "عمومية نساء مصر" تدعم جهود الأزهر الشريف فيما يخص الرد على القضايا مثيرة الجدل والمغلوطة، التي يرددها البعض عن الدين الاسلامي الحنيف.

ونبهت العبسي إلى أن تدعيم المرأة وضمان مبدأ المساواة مع الرجل فى الحقوق والواجبات، يجب أن يتم في إطار الأديان السماويةـ وفي ضوء الدستور والمعايير الدولية والقوانين والتشريعات المتبعة، مؤكدة أن التضامن مع النساء في قضايا التمكين والتعليم والتدريب، أفضل من المتاجرة بحقوقهن والتعدي على الأديان السماوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها "

مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها "

مغامرة "سفراء أفريقيا" تنظمها مؤسسة شبابية مصرية 100%

مغامرة "سفراء أفريقيا" تنظمها مؤسسة شبابية مصرية 100%

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»