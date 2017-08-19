«نساء مصر»:  نرفض المساواة مع الرجل في «الميراث»

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أعلنت الجمعية العمومية لنساء مصر، مساندتها لنظام المواريث الثابت بآيات قرآنية قطعية لا يمكن الاجتهاد فيها.

وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت: "نرفض الصدام مع أحكام الشريعة الإسلامية، فالحديث عن مساواة المرأة مع الرجل في الميراث إثارة للجدل وهدم للثابت".

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وأكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية، أن "عمومية نساء مصر" تدعم جهود الأزهر الشريف فيما يخص الرد على القضايا مثيرة الجدل والمغلوطة، التي يرددها البعض عن الدين الاسلامي الحنيف.

ونبهت العبسي إلى أن تدعيم المرأة وضمان مبدأ المساواة مع الرجل فى الحقوق والواجبات، يجب أن يتم في إطار الأديان السماويةـ وفي ضوء الدستور والمعايير الدولية والقوانين والتشريعات المتبعة، مؤكدة أن التضامن مع النساء في قضايا التمكين والتعليم والتدريب، أفضل من المتاجرة بحقوقهن والتعدي على الأديان السماوية.