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بالصور.. وعاظ الأزهر يجيبون على أسئلة الحجاج بالمطارات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وعاظ الأزهر يجيبون على أسئلة الحجاج بالمطارات

05:11 م السبت 19 أغسطس 2017

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حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على 86 مستشفى..

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حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على 86 مستشفى.. "أدوية منتهية الصلاحية

كتب - محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، حملة لوعاظ الأزهر بالمطارات؛ للرد على استفسارات الحجاج.

وقال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوعاظ يجيبون عن الأسئلة التي يطرحها حجاج بيت الله الحرام، بطريقة سهلة ومبسطة، وتناسب الواقع المعاصر.

وأضاف عفيفي في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فتاوى الوعاظ تراعي التوسعات التي تحدث في بيت الله الحرام، والزحام الذي يحدث في موسم الحج، لذلك دائما ما يتم التيسير على الحجاج.

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