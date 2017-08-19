بالصور.. وعاظ الأزهر يجيبون على أسئلة الحجاج بالمطارات
بالصور.. وعاظ الأزهر يجيبون على أسئلة الحجاج بالمطارات
05:11 م السبت 19 أغسطس 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على 86 مستشفى.. "أدوية منتهية الصلاحية
كتب - محمود مصطفى:
أطلق مجمع البحوث الإسلامية، حملة لوعاظ الأزهر بالمطارات؛ للرد على استفسارات الحجاج.
وقال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوعاظ يجيبون عن الأسئلة التي يطرحها حجاج بيت الله الحرام، بطريقة سهلة ومبسطة، وتناسب الواقع المعاصر.
وأضاف عفيفي في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فتاوى الوعاظ تراعي التوسعات التي تحدث في بيت الله الحرام، والزحام الذي يحدث في موسم الحج، لذلك دائما ما يتم التيسير على الحجاج.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اليوم.. "مصر للطيران" تسييّر 24 رحلة جوية لنقل 5 آلاف حاج للسعودية
-
مصر للطيران تسير 42 رحلة لنقل 9818 حاجًا للسعودية اليوم وغدًا
-
الجولة الأفريقية للرئيس ورحلات الحج والقطار الكهربائي في صدر صحف اليوم
-
"مصر للطيران" تنهي استعداداتها لموسم الحج.. وانطلاق أولى الرحلات الأربعاء
إعلان
إعلان