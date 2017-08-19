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"الأعلى للجامعات" يُرشح عمرو عزت سلامة لمنصب "أمين الجامعات العربية"

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للجامعات" يُرشح عمرو عزت سلامة لمنصب "أمين الجامعات العربية"

05:08 م السبت 19 أغسطس 2017

كتبت - داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، على ترشيح الدكتور عمرو عزت سلامة مستشار الجامعة الأمريكية، ووزير التعليم العالي الأسبق؛ لمنصب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلسة الدورية، اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية.

وتنافس على الترشح لهذا المنصب، الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق.

 

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مصراوي Masrawy

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