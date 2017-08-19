القبض على موظف اختلس 138 ألف جنيه من مكتب بريد أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ألقت مباحث البريد، اليوم السبت، القبض على موظف بمكتب بريد أسوان، لاتهامه باختلاس 138 ألف جنيه من حسابات عملاء المكتب.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث البريد، باختلاس "م.أ.أ"، موظف، مبالغ مالية من حسابات توفير العملاء بمكتب بريد أسوان.

وراجعت قوة من مباحث البريد بالتنسيق مع إدارة التفتيش بمصلحة البريد، حسابات الموظف المتهم وجرى العثور على عجز بمبلغ 138 ألف و262 جنيهًا.

وبمواجهه المتهم اعترف بسحب المبالغ، وطلب مهلة لسدادها والتصال، فحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة.