ضبط مُسجل وبحوزته 253 قطعة أثرية في المعادي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسجل وبحوزته عدد من القطع التي يُشتبه في أثريتها قام بسرقتها من أحد المخازن التابعة لوزارة الآثار بالمعادي.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين المعادي بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط "خالد.إ"، 38 سنة، سبق اتهامه في 10 قضايا "سرقة متنوعة"، وبحوزته 5 قواعد حديدية لحمل الجدار الفخارية، و124 قطعة عبارة عن "120 قطعة مختلفة الحجم تصنف كشظايا، وعدد 2 جدار فخارية صغيرة الحجم أحدهم مكسورة الفوهة والأخرى بدون فوهة، وقطعة حجرية.

كما تم ضبط، إناء مكسور لم يُستدل على ماهيته الأثرية في الاستخدام، ويشتبه أن تكون أثرية، وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مخزن تابع لمنطقة تفتيش المعادي للآثار وتابع لوزارة الآثار.

وباستدعاء مسئول الأمن بالمخزن محل الواقعة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحُرر المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة.