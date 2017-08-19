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بعد تحديد موعد الدراسة بالجامعات.. "التعليم" توضح موقف المدارس

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مصراوي Masrawy

بعد تحديد موعد الدراسة بالجامعات.. "التعليم" توضح موقف المدارس

05:00 م السبت 19 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، سيجتمع يوم الخميس المقبل؛ لتحديد موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2017/2018، وإبداء رأيه في القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمره الأخير.وحدد المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه اليوم، السبت الموافق 16 سبتمبر المقبل، أول أيام الدراسة بالجامعات للعام الدراسي الجديد.وأضاف المصدر لمصراوي، أنه جرت العادة على اتفاق وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على موعد بدء الدراسة، ولكن حسم الأمر في يد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.إلى جانب موعد بدء الدراسة، فإن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يناقش القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم ويحسم موقفه تجاهها، والخاصة بـ: إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبارها سنة نقل عادية، رفع مادتي الحاسب الآلي والرسم من المجموع، واعتبار امتحانات "الميد تيرم" تجريبية دون إضافتها للمجموع.

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مصراوي Masrawy

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