حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على 86 مستشفى.. "أدوية منتهية الصلاحية ونقص للدم"

كتب – أحمد جمعة:

قامت هيئة الرقابة الإدارية بصحبة مفتشي وزارة الصحة، بالمرور على 86 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ لبيان مدى التزام تلك المستشفيات باللوائح والقوانين المعمول بها.

وأسفرت جولة المرور على مخالفات عدة، منها عدم وجود تراخيص تشغيل لمستشفيين بمحافظتي الاسماعيلية والغربية، تستقبلان المرضى، وكذلك قيام عدة مستشفيات بمحافظات "الأقصر، والجيزة، وقنا، والبحيرة، ومطروح، والشرقية" بتشغيل أقسام "الطوارئ، وغسيل الكلى، والأسنان، والأشعة، وحضانات الأطفال، وبنوك الدم، ومراكز التحاليل، والصيدليات" بالمخالفة ودون ترخيص بمزاولة تلك الأنشطة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إن الحملة كشفت وجود مخالفات أخرى منها عدم توافر فصائل الدم والمستلزمات الطبية وأجهزة التعقيم وأدوية التخدير ببعض المستشفيات في محافظات "القاهرة، والبحر الأحمر، والدقهلية، ومطروح، والأقصر، والمنوفية، والشرقية"، وكذا عدم توافر بعض الأمصال الضرورية مثل "أمصال الكلب والعقرب والثعبان"، وبعض اللقاحات، إضافة إلى وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية تخص التأمين الصحي ببعض المستشفيات في محافظات "القاهرة، والفيوم، والبحر الحمر، وجنوب سيناء، والسويس".

ورصدت الهيئة عدم اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، بمستشفيات القاهرة، والجيزة، والاسماعيلية، والسويس، فضلًا عن عدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، وعدم صلاحية أدوات الجراحة بغرفة العمليات، ووجود الصدأ عليها بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الفيوم.

وأضاف البيان: "من المفاجأت التي ضبطتها الهيئة في تفتيشها قيام أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة سوهاج بالسماح لطلبة امتياز كلية الطب، بالكشف على المرضى، وقيام مستشفى آخر بمحافظة القاهرة، بتشغيل طاقم تمريض من طلبة الكليات دون حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وقيام بعض الأطباء التابعين لمديرية الشئون الصحية بالفيوم بالعمل بإحدى المستشفيات الخاصة بذات المحافظة في توقيتات العمل الرسمية، وهو ما يعد مخالفًا للوائح العمل المنظمة".

وأمهلت الرقابة الإدارية تلك المستشفيات مدة 3 أسابيع لإعادة المرور مرة أخرى؛ للتأكيد على تلافي الملاحظات، مؤكدة أنها "ستتابع بكل حزم الإجراءات التي سيتخذها مسؤولي وزارة الصحة ومديرياتها، لتحقيق الردع والانضباط اللازمين لتلك المنظومة الصحية التي تقدم الرعاية للمواطنين" .