ننشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة المحطات النووية الجديد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارًا نهاية الأسبوع الماضي، بانتداب الدكتور أمجد الوكيل لرئاسة هيئة المحطات النووية، منوهًا بأن الدكتور أمجد منتدب من المؤسسة العسكرية.

وأضاف حمزة لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن الدكتور أمجد الوكيل، مدير مشروع المحطة النووية منذ عام 2015، فضلًا عن كونه عضوا في اللجنة الفنية المسؤولة عن الاتفاق على عقود مشروع الضبعة النووي.

وفيما يخص السيرة الذاتية لرئيس هيئة المحطات النووية الجديد، فهو، أمجد سعيد احمد عبدالله الوكيل، من مواليد 21 أبريل عام 1970.

وفيما يخص المؤهلات العلمية، فهو حاصل على الدكتوراه من جامعة مانشيستر – المملكة المتحدة عام 2003، فضلًا عن أنه أستاذ زائر بجامعة ايداهو بالوليات المتحدة الامريكية "2013- 2014".

كما يعمل أستاذا بقسم القوى الكهربية والطاقة بالكلية الفنية العسكرية 2016، كما أن مؤهله الهندسي استشاري تصميم الأعمال الكهربية للمنشآت 2008.

شاهد أيضا

وفيما يخص الوظائف الحالية والسابقة، فهو مدير مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة منذ سبتمير عام 2105 الماضي، حتى أغسطس الجاري، ويشغل منصب رئيس قسم القوى الكهربية والطاقة بالكلية الفنية العسكرية منذ يناير عام 2011 حتى سبتمبر من عام 2015 الماضي، وعضو المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية منذ يناير عام 2004 حتى سبتمبر من عام 2015 الماضي.

وفيما يخص عضوية لجان " المهام النووية"، فهو عضو اللجنة الفنية لإعداد الدراسات الخاصة باستخدامات الطاقة النووية في المشروعات السلمية من "2012- 2016"، وعضو لجنة الطاقة من 2014 حتى سبتمبر من عام 2015، وعضو لجنة تنسيق ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ 2015 وحتى الآن.

كما يشغل منصب عضو اللجنة التوجيهية الخاصة بإدراة ملف التفاوض لتشغيل وإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة من يناير 2015 حتى الآن، وعضو الفريق المصري للمشاركة بفعاليات الدورة "59- 60" للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا بالنمسا في "2015 – 2016"، ويشغل عضوية الفريق المصري لمراجعة الخطة المتكاملة "IWP" لمصر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 2016.

وفيما يخض عضوية اللجان والهيئات "غير النووية"، فهو عضو جمعية المهندسين المصرية من يناير 2008 حتى الآن، وعضو اللجنة الدائمة لتحديث الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني من ديسمبر 2015 حتى الآن، وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ممثلًا عن وزارة الدفاع "2013 – 2017".