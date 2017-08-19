الأعلى للجامعات يعلن الموافقة على مشروع اللائحة الطلابية

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، عن موافقة المجلس على مشروع اللائحة الطلابية، على أن يتم العمل بها خلال العام الدراسي المقبل 2017/2018.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى في جلسة الدورية، اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، –في بيان لها - عن موافقة المجلس على إعفاء الطلاب اللاجئين المسجلين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR من تقديم أصول المستندات الخاصة بالدرجات الحاصلين عليها عند التقدم بطلبات النظر في معادلتها بالدرجات المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية، وكذلك إعفائهم من الرسوم المقررة نظير إجراءات النظر في المعادلة.

وأضافت الوزارة، أن المجلس شدد على ضرورة إلزام كافة الجامعات بإجراء مسح فيروس سي على كافة الطلاب المستجدين ضمن إجراءات الكشف الطبي لهؤلاء الطلاب لموافاة وزارة الصحة بنتائج المسح للطلاب.