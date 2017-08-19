بالصور.. "زراعة الدقهلية" تناقش سبل مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز

الدقهلية - رامي القناوي:

اجتمع المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، اليوم السبت، بمديري الإدارات الزراعية والفنية والتعاون الزراعي على مستوى المحافظة، عقب توليه منصبه كوكيل لوزارة الزراعة، خلفًا للمهندس محمد المنسي.

حضر الاجتماع، المهندس مجدي عبد الرازق ماضي، مدير عام الزراعة، والمهندس محمود عبد الشافي، مدير عام التعاون الزراعي، والدكتور هشام ربيع، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بالدقهلية، والمهندس احمد الششتاوي، عن الإصلاح الزراعي.

وتناول الاجتماع، استعداد المديرية، بالتنسيق مع إدارة شون البيئة لمواجهة حرق قش الأرز، وتدويره والاستفادة منه، وكيفية حماية الرقعة الزراعية من التعديات عليها، والمرحلة الثانية من كارت الفلاح، ومشروع البتلو، والانضباط السلوكي والمهني، وموقف الأسمدة والتعامل مع الصوب الزراعية والسجلات بالجمعيات.

ووجه وكيل وزارة الزراعة الجديد، بعمل نوبتجيات بالإدارات الزراعية خلال الفترة القادمة، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ومديرية الزراعة، لمتابعة عملية حرق قش الأرز، والتعديات على الأراضي الزراعية، وتسويق القطن "التسويق التعاوني" ومتابعة المحاصيل الصيفية، وتشجيع الفلاحين لزراعة بنجر السكر، خاصة بعد تحديد سعر شرائه من الفلاحين بـ 500 جنيه للطن، وحسن التعامل مع المزارعين.