أخبار عاجلة

أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن -
الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير -
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة -
شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق -
حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار -
كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. "زراعة الدقهلية" تناقش سبل مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "زراعة الدقهلية" تناقش سبل مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز

04:43 م السبت 19 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    666cb61ce8.jpg

  • عرض 3 صورة

    f7154376df.jpg

  • عرض 3 صورة

    bdaa681f14.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ السويس يزور مصابي حادث أتوبيسي

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ السويس يزور مصابي حادث أتوبيسي "السخنة"

الدقهلية - رامي القناوي:

اجتمع المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، اليوم السبت، بمديري الإدارات الزراعية والفنية والتعاون الزراعي على مستوى المحافظة، عقب توليه منصبه كوكيل لوزارة الزراعة، خلفًا للمهندس محمد المنسي.

حضر الاجتماع، المهندس مجدي عبد الرازق ماضي، مدير عام الزراعة، والمهندس محمود عبد الشافي، مدير عام التعاون الزراعي، والدكتور هشام ربيع، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بالدقهلية، والمهندس احمد الششتاوي، عن الإصلاح الزراعي.

وتناول الاجتماع، استعداد المديرية، بالتنسيق مع إدارة شون البيئة لمواجهة حرق قش الأرز، وتدويره والاستفادة منه، وكيفية حماية الرقعة الزراعية من التعديات عليها، والمرحلة الثانية من كارت الفلاح، ومشروع البتلو، والانضباط السلوكي والمهني، وموقف الأسمدة والتعامل مع الصوب الزراعية والسجلات بالجمعيات.

ووجه وكيل وزارة الزراعة الجديد، بعمل نوبتجيات بالإدارات الزراعية خلال الفترة القادمة، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ومديرية الزراعة، لمتابعة عملية حرق قش الأرز، والتعديات على الأراضي الزراعية، وتسويق القطن "التسويق التعاوني" ومتابعة المحاصيل الصيفية، وتشجيع الفلاحين لزراعة بنجر السكر، خاصة بعد تحديد سعر شرائه من الفلاحين بـ 500 جنيه للطن، وحسن التعامل مع المزارعين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- "ازرع فكرة".. مبادرة لتجميل المحولات الكهربائية بدمياط

    أخبار

  • بالصور- نقص المياه يهدد "وادي النقرة" في أسوان بالبوار.. والمسؤولين

    أخبار

  • زراعة الدقهلية تبدأ تنفيذ مشروع "كارت الفلاح الذكي"

    أخبار

  • "الزراعة" توافق على إنشاء مدرسة تعليم ثانوي بسوهاج

    أخبار

إعلان

db2a07f925.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟