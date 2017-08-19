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بعد ضبطه.. التحقيق مع أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا

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مصراوي Masrawy

بعد ضبطه.. التحقيق مع أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا

04:31 م السبت 19 أغسطس 2017

بعد ضبطه.. التحقيق مع أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

باشرت النيابة العامة بقنا التحقيقات، اليوم السبت، حول واقعة هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف، واستجواب المتهم الهارب "عبد الله محمود" الذي جرى ضبطه بقرية المراشدة، عقب هروبه بعد ثقب جدار وكسر شباك غرفة الاحتجاز .

كانت النيابة العامة بقنا، جددت، في وقت سابق، حبس أمين شرطة ومساعد شرطة وخفير شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل مأمور مركز الشرطة وضابط النبطشية برتبة ملازم أول، وندب المعمل الجنائي لكتابة تقرير حول تفاصيل الواقعة، وتحريات المباحث وسرعة ضبط سائر المتهمين.

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مصراوي Masrawy

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