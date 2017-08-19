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"الأعلى للجامعات" يعلن بدء الدراسة في 16 سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للجامعات" يعلن بدء الدراسة في 16 سبتمبر المقبل

04:17 م السبت 19 أغسطس 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أن السبت الموافق 16سبتنمر2017 هو أول أيام الدراسة بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2017/2018.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى في جلسة الدورية، اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي.وترأس الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال المجلس الأعلى، وعدد من رؤساء الجامعات.وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – في بيان لها - أن أحيط المجلس علمًا في بداية الجلسة، بتوجيهات المهندس رئيس مجلس الوزراء وهي ألا يحرم طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه لظروفه الاجتماعية عن سداد المصروفات الدراسية والنظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر.

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مصراوي Masrawy

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