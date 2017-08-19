ضبط موظف يستقل سيارة مسروقة في الدقهلية
ضبط موظف يستقل سيارة مسروقة في الدقهلية
04:29 م السبت 19 أغسطس 2017
الدقهلية - رامي القناوي:
ألقى ضباط الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على موظف بإحدى المصالح الحكومية خلال استقلاله سيارة ماركة "هيونداي" مسروقة، خلال حملة مرورية في شوارع المنصورة.
تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد ممدوح الحصين، مدير إدارة مرور الدقهلية، بإلقاء النقيب عبد الله الخضر، الضابط بإدارة المرور، القبض على "عادل.م.ا"، 55 عامًا، موظف ومقيم بمركز بلقاس حال قيادته سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم "21445" ملاكي دمياط، خلال حملة مرورية بشوارع المنصورة.
وتبين أن السيارة رقم "ط.س.ط 178" ورد بلاغ بسرقتها في المحضر رقم "9968/2013" جنح قسم المقطم.
جرى التحفظ على السيارة والمتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرضة على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
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