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"تموين الدقهلية": وصول 15 ألف بطاقة تموينية لمستحقي الدعم

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مصراوي Masrawy

"تموين الدقهلية": وصول 15 ألف بطاقة تموينية لمستحقي الدعم

04:27 م السبت 19 أغسطس 2017

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت مديرية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، وصول كامل الدفعات الخاصة ببطاقات التموين، والبطاقات الذكية، بدل الفاقد والتالف.

وقال المهندس إبراهيم ياقوت الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات صحفية: "إن المديرية تسلمت 15619 بطاقة تموينية بدل تالف وفاقد، من وزارة التموين، وسيجري تسليمها إلى مكاتب التموين بكل إدارة لتوزيعها على المواطنين".

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