"تموين الدقهلية": وصول 15 ألف بطاقة تموينية لمستحقي الدعم

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، وصول كامل الدفعات الخاصة ببطاقات التموين، والبطاقات الذكية، بدل الفاقد والتالف.

وقال المهندس إبراهيم ياقوت الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات صحفية: "إن المديرية تسلمت 15619 بطاقة تموينية بدل تالف وفاقد، من وزارة التموين، وسيجري تسليمها إلى مكاتب التموين بكل إدارة لتوزيعها على المواطنين".