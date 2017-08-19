"تموين الدقهلية": وصول 15 ألف بطاقة تموينية لمستحقي الدعم
"تموين الدقهلية": وصول 15 ألف بطاقة تموينية لمستحقي الدعم
04:27 م السبت 19 أغسطس 2017
أرشيفية
الدقهلية - رامي القناوي:
أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، وصول كامل الدفعات الخاصة ببطاقات التموين، والبطاقات الذكية، بدل الفاقد والتالف.
وقال المهندس إبراهيم ياقوت الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات صحفية: "إن المديرية تسلمت 15619 بطاقة تموينية بدل تالف وفاقد، من وزارة التموين، وسيجري تسليمها إلى مكاتب التموين بكل إدارة لتوزيعها على المواطنين".
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