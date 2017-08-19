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ضبط 65 كيلو بانجو و4 بنادق في حملة أمنية بأسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط 65 كيلو بانجو و4 بنادق في حملة أمنية بأسوان

04:24 م السبت 19 أغسطس 2017

ضبط 65 كيلو بانجو و4 بنادق في حملة أمنية بأسوان

العميد محمود عوض

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان، برئاسة العميد محمود عوض، مدير المباحث، 65 كيلو بانجو و4 بنادق و400 قرص مخدر، بحوزة عدد من المتهمين بكوم أمبو.

تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على "ر.ج.م" 30 عامًا، مقيم بعزبة حجاجى بكوم أمبو، مسجل خطر مخدرات وبحوزته بندقية آلية و35 كيلو جرام بانجو، و"ع.ع"، مسجل خطر مخدرات، وبحوزته بندقية آلية و20 كيلوجراما بانجو، و"م.ح.م" عاطل وبحوزته بندقية آلية و10 كيلو جرامات بانجو، و"ح.ح.م" 42 سنة، مسجل مخدرات وبحوزته بندقية خرطوش و400 قرص تامول.

وحُررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

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