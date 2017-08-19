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بالصور.. محافظ السويس يزور مصابي حادث أتوبيسي "السخنة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ السويس يزور مصابي حادث أتوبيسي "السخنة"

04:23 م السبت 19 أغسطس 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

زار اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم السبت، مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، للاطمئنان على المصابين في حادث تصادم أتوبيسي مصطافين على طريق "السخنة - القطامية"، والذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

ووجه اللواء أحمد حامد، خلال زيارته، بتقديم كل التسهيلات لاستكمال علاج الأطفال المصابين، الذين مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفى تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و12 سنة.

وقال الدكتور محمد حواش، مدير مستشفى التأمين الصحي، إنهم استقبلوا أمس 18 مصابًا، تماثل 15 منهم للشفاء، وبقي 3 أطفال فقط يتلقون العلاج.

وكان طريق "السخنة - القطامية"، شهد أمس الجمعة، تصادم أتوبيس يستقله 25 شخصًا من أسرة واحدة، كانوا في طريقهم لقضاء اليوم بأحد الشواطئ الخاصة بالسحنة، بأتوبيس تابع لشركة سياحة يستقله 50 راكبًا بينهم موظفين بالشركة المصرية للاتصالات، كانوا في طريقهم إلى الغردقة.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 64 آخرين، تماثل 53 منهم للشفاء، وغادروا المستشفيات.

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