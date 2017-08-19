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بالصور.. وزير البيئة: نعمل للقضاء على مشاكل البحيرات الشمالية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير البيئة: نعمل للقضاء على مشاكل البحيرات الشمالية

04:22 م السبت 19 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم السبت، إن تعمل للقضاء على المشاكل البيئية الموجودة بالبحيرات الشمالية، وأن العمل يتم في كل المصادر التي تصب في بحيرة المنزلة خاصة والبحيرات الشمالية عامة.

وشدد "فهمي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش وضع حجر أساس إنشاء محطة الصرف الصناعي جنوب بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسليمان وهدان وكيل البرلمان، وعدد من القيادات التنفيذية، على أن البحيرات الشمالية خطوط بيئية حمراء، فهي التي تمنع أن يجور البحر على الأرض.

وأوضح وزير البيئة أنه لابد أن تكون للبحيرات الشمالية نسبة ملوحة معينة، وبالتالي لا نستطيع الصمت عن أية ملوثات بداخلها.

ووضع وزير البيئية ومحافظ بورسعيد يرافقهما عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية حجر أساس إنشاء محطة للصرف الصناعي بتكلفة 2 مليار و800 مليون جنيه على مرحلتين وعلى مساحة 56 ألف متر مربع.

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