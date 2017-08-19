أخبار عاجلة

أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن -
الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير -
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة -
شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق -
حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار -
كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط سائق بحوزته 79 لفافة بانجو قبل ترويجها على عملائه بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط سائق بحوزته 79 لفافة بانجو قبل ترويجها على عملائه بالدقهلية

04:22 م السبت 19 أغسطس 2017

ضبط سائق بحوزته 79 لفافة بانجو قبل ترويجها على عملائه بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على سائق مقيم بقرية سمبو مقام، وبحيازته 79 لفافة من نبات البانجو وسلاح ناري وعدد من الطلقات.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز ميت غمر، بإتجار "أحمد .ع.ا.م"، 32سنة، سائق، مقيم قرية سمبو مقام، في المواد المخدرة.

جرى تشكيل حملة من ضباط مباحث مركز ميت غمر، بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس المباحث، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية.

وبتقنين الإجراءات، ضُبط المتهم وبحوزته 79 لفافة مختلفة الحجم لنبات البانجو، بإجمالي وزن 11 كيلو، وسلاح ناري "طبنجة" ماركة حلوان عيار 9 ملم مطموسة الأرقام، و3 طلقات من ذات العيار.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر 15724/2017 جنايات مركز ميت غمر، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على 4 متهمين بينهم شقيقين هاربين من الإعدام والمؤبد في المنيا

    أخبار

  • الأجهزة الأمنية بقنا تضبط أحد الهاربين من مركز شرطة الوقف

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته بندقيتين و10 كيلو بانجو في أسوان

    أخبار

  • أمن سوهاج ينهي خصومة ثأرية بين "ميخائيل" و"خلف الله"

    أخبار

إعلان

4f27da1ff8.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟