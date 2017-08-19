ضبط سائق بحوزته 79 لفافة بانجو قبل ترويجها على عملائه بالدقهلية
ضبط سائق بحوزته 79 لفافة بانجو قبل ترويجها على عملائه بالدقهلية
04:22 م السبت 19 أغسطس 2017
الدقهلية - رامي القناوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على سائق مقيم بقرية سمبو مقام، وبحيازته 79 لفافة من نبات البانجو وسلاح ناري وعدد من الطلقات.
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز ميت غمر، بإتجار "أحمد .ع.ا.م"، 32سنة، سائق، مقيم قرية سمبو مقام، في المواد المخدرة.
جرى تشكيل حملة من ضباط مباحث مركز ميت غمر، بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس المباحث، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية.
وبتقنين الإجراءات، ضُبط المتهم وبحوزته 79 لفافة مختلفة الحجم لنبات البانجو، بإجمالي وزن 11 كيلو، وسلاح ناري "طبنجة" ماركة حلوان عيار 9 ملم مطموسة الأرقام، و3 طلقات من ذات العيار.
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر 15724/2017 جنايات مركز ميت غمر، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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