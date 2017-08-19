أخبار عاجلة

أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن -
الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير -
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة -
شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق -
حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار -
كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حبس سائق أتوبيس في السويس بتهمة القتل الخطأ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس سائق أتوبيس في السويس بتهمة القتل الخطأ

04:14 م السبت 19 أغسطس 2017

حبس سائق أتوبيس في السويس بتهمة القتل الخطأ

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة فيصل والجناين، في السويس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، اليوم السبت، حبس سائق أتوبيس شركة سيراميكا كليوباترا، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بقتل 3 أشخاص بالخطأ وإصابة 24 آخرين.

وكان طريق "السويس - الإسماعيلية"، شهد الأربعاء الماضي، حادث تصادم بين أتوبيس شركة كليوباترا رقم "8974 ر.م.ب" يستقله 25 عاملًا، وسيارة نصف نقل خلال مروره بمنطقة جنيفة.

ودلت التحريات الأمنية وسؤال الشهود العيان، وتقرير اللجنة الفنية للمرور، إلى أن سائق الأتوبيس توقف بمنتصف الطريق، لإنزال 3 عمال، ولم يراع وضع الطريق السريع، فاصطدمت به من الخلف سيارة نصف نقل، فانقلب الأتوبيس والسيارة على سيارة أخرى كانت تعبر الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة والتباع، وطفل نجله، وأصيب 23 من عمال شركة السيراميك، يقيم غالبيتهم بمحافظة الإسماعيلية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم بطريق "أسوان - أبوسمبل"

    أخبار

  • خروج جميع مصابي حادث أتوبيسي "السخنة - القطامية" من مستشفيات السويس

    أخبار

  • بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 35 ألف جنيه عثرا عليها في حادث "السخنة"

    أخبار

  • خروج 12 من مصابي حادث تصادم أتوبيسي "القطامية"

    أخبار

إعلان

7bf47fdc00.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟