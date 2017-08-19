حبس سائق أتوبيس في السويس بتهمة القتل الخطأ

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة فيصل والجناين، في السويس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، اليوم السبت، حبس سائق أتوبيس شركة سيراميكا كليوباترا، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بقتل 3 أشخاص بالخطأ وإصابة 24 آخرين.

وكان طريق "السويس - الإسماعيلية"، شهد الأربعاء الماضي، حادث تصادم بين أتوبيس شركة كليوباترا رقم "8974 ر.م.ب" يستقله 25 عاملًا، وسيارة نصف نقل خلال مروره بمنطقة جنيفة.

ودلت التحريات الأمنية وسؤال الشهود العيان، وتقرير اللجنة الفنية للمرور، إلى أن سائق الأتوبيس توقف بمنتصف الطريق، لإنزال 3 عمال، ولم يراع وضع الطريق السريع، فاصطدمت به من الخلف سيارة نصف نقل، فانقلب الأتوبيس والسيارة على سيارة أخرى كانت تعبر الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة والتباع، وطفل نجله، وأصيب 23 من عمال شركة السيراميك، يقيم غالبيتهم بمحافظة الإسماعيلية.