إصابة عنصر فتحاوي في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)

أصيب عنصر من حركة فتح الفلسطينية جراء تجدد الاشتباكات اليوم السبت بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني نفذت هجوما مباغتا على حي الطيري داخل مخيم عين الحلوة، حيث معقل المتشددين بلال بدر وبلال العرقوب بهدف أحكام سيطرتها عليه، مما أدى الى سقوط جريح لحركة فتح .

وحسب الوكالة ، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بفعل نيران القذائف الصاروخية ، مشيرة إلى أن الاشتباكات طالت منطقة صيدا، حيث انفجرت قذائف ار بي.جي فوق منطقة سيروب ومشاريع مسعد عوض، وطريق المية ومية.

وتجددت الاشتباكات في المخيم اليوم بعد ساعات من الهدوء الحذر، حيث سمعت أصوات القذائف الصاروخية بين الحين والآخر بشكل متقطع، بعد هدوء حذر ساد المخيم ليل / الجمعة السبت، فيما توقفت الحركة على الشارع الفوقاني مع اغلاق المحال التجارية فيه ابوابها.

وكانت اشتباكات اندلعت في المخيم أول أمس الخميس على خلفية إقدام مجموعة الفلسطيني المطلوب بلال عرقوب على إطلاق نار على مقر القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وجرح ثمانية آخرين.