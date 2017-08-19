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مصدر بالسكة الحديد: ندرس إلغاء بعض القطارات عقب عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

مصدر بالسكة الحديد: ندرس إلغاء بعض القطارات عقب عيد الأضحى

04:12 م السبت 19 أغسطس 2017

مصدر بالسكة الحديد: ندرس إلغاء بعض القطارات عقب عيد الأضحى

وزير النقل الدكتور هشام عرفات

كتب- عبد الله قدري:

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن الهيئة تدرس إلغاء بعض القطارات بعد دراسة سيتم إجرائها بناء على نسبة مشغولية القطارات.

وقال المصدر لمصراوي، اليوم السبت، أن الهيئة ستجري الدراسة عقب عيد الأضحى، مؤكدًا أن إلغاء أي قطار لا بد أن يعتمد على حجم احتياج الركاب له، وجدواه الاقتصادية.

كان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قال في تصريحات له أمام لجنة النقل والمواصلات عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية، إنه سيتم إلغاء بعض القطارات "لأن أمان الناس أمر مهم".

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مصراوي Masrawy

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