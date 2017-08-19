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محافظ البحيرة: نفاضل بين عروض المكاتب الاستشارية لتطوير رشيد

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: نفاضل بين عروض المكاتب الاستشارية لتطوير رشيد

04:11 م السبت 19 أغسطس 2017

محافظ البحيرة: نفاضل بين عروض المكاتب الاستشارية لتطوير رشيد

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، المفاضلة بين العروض والخطط المقدمة من المكاتب الاستشارية للقيام بأعمال تطوير مدينة رشيد، لاختيار أفضلها، بما يحقق رؤية رئيس الجمهورية، للنهوض بالمدينة والاستفادة بمقوماتها السياحية والأثرية.

في إطار ذلك استقبلت المحافظ، اليوم السبت، ممثلي أحد المكاتب الاستشارية الهندسية، لاستعراض خطة وتصور المكتب الاستشاري في تطوير المدينة، وأعمال الشركة السابقة في المجالات الاستشارية بمصر والخارج.

حضر اللقاء جميل زايد، رئيس مدينة رشيد، والمهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، مدير مشروع تطوير رشيد.

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مصراوي Masrawy

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