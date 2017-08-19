6 أطعمة الجرعة الزائدة منهم تسبب الوفاة..بينهم الشيكولاتة

كتب - هشام عواض:

الاعتدال في استهلاك الطعام ضروري للحفاظ على صحة الجسم وقدرته على الاستفادة الممكنة من الغذاء، وهناك أطعمة على الرغم من كونها مفيدة إلا أنها إذا زاد معدل تناولها عن المتوسط تتحول فائدتها لضرر على الصحة، وربما يصل الأمر للوفاة.

وذكرت صحيفة "Telegraph "، أن الإفراط في استهلاك بعض الأطعمة دائمًا مضر، فتناول الكثير من السكر على سبيل المثال يمكن أن يجعلك مفرط النشاط بالاضافة الى زيادة الوزن، وهذه الأطعمة هي:

- جوزة الطيب

جوزة الطيب لها فوائد عديدة للجسم، إلا أن تناول عدد بمقدار ملاعق صغيرة تسبب قتلك في الحال، فهي تؤدي لحدوث تشنجات وزيادة ضربات القلب والغثيان.

- الشيكولاتة

الشيكولاتة تمنح الشخص الشعور بالسعادة، إلا أن 85 قطعة منها كاملة الحجم تحتوي على ما يكفي من مادة الثيوبرومين التي إذا كثر تركيزها في الجسم تسبب الوفاة.

- البطاطس

أكدت العديد من الدراسات على مخاطر البطاطس المقلية في الزيت على الصحة، وهي تنتج مواد السولانين والشاكونين، وأشباه القلويات التي يمكن أن تكون ضارة للإنسان.

- السكر

من المتعارف عليه زيادة تناول السكر تمثل خطراً كبيراً منها أمراض السمنة والسكر والقلب، ما أن السكر يكون قاتلاً على المدى القريب أيضاً، فتناول عشرة أكواب ونصف من السكر في وقت واحد تكفي لإنهاء حياة شخص بوزن 70 كيلوجرامًا.

- الموز

يحتوي على الكثير من البوتاسيوم، وبذلك فإن تناول الكثير منه قد ينهي حياتنا. وتناول حوالي 480 ثمرة موز سيكون مشابه بالحقنة القاتلة التي تحتوي على كلوريد البوتاسيوم، بالطبع، من المحتمل أن تنفجر معدتك قبل تسممك.

- الفاكهة المجففة

تناول الفاكهة المجففة يعد خيارًا صحيًا بالمقارنة مع الكثير من الأطعمة الأخرى، إلا أنك يجب أن تعلم أن تلك الفاكهة المجففة ما زالت حلوى ولها أضرارها.