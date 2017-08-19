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نقابة المحامين توقع "بروتوكول" مع مستشفي 57 لعقد ندوات توعية بالسرطان للأعضاء

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مصراوي Masrawy

نقابة المحامين توقع "بروتوكول" مع مستشفي 57 لعقد ندوات توعية بالسرطان للأعضاء

04:10 م السبت 19 أغسطس 2017

مستشفي 57357

كتبت- هاجر حسني:

أبرمت نقابة المحامين العامة برتوكول تعاون مع مستشفي 57357، لعقد سلسلة من الندوات العلمية تحت عنوان "سرطان الاطفال وطرق الوقاية"، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم السبت، قال محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر اللجنة الثفافية، إنه سيتم عقد تلك الندوات بمقر معاهد المحاماة التابعة للنقابة العامة، على أن تبدأ مع بداية شهر أكتوبر المقبل .

وأشار كركاب إلى أنه جاري التنسيق للاستعانة بالعديد من أساتذة الأطباء بالمستشفى لعقد تلك الندوات، ومعرفة طرق الوقاية قبل الإصابة بالمرض، حفاظًا على أبنائنا، وذلك لإثراء أعضاء النقابة ليس فقط قانونيا وانما في كافة النواحي .

يأتي ذلك في إطار التفاعل النقابى بين النقابة العامة وإحدى المؤسسات الصحية بالدولة التى تقوم بمجهودات كبيره تجاه مرضاها.

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