أسعار اللحوم تشتعل بمحلات الجزارة.. وهذه الجهات تبيعها مخفضة

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شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا كبيرا بمحلات الجزارة مع حلول عيد الأضحى المبارك، أرجعه القصابون إلى ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج تأثرا بارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى جعل اللحوم تسجل نحو 160 جنيها للكيلو إلا أن الحكومة بدأت تطرح من خلال عدد من الجهات لحوما مخفضة من خلال منافذها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، فى محاولة منها للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار.

«الداخلية» الأقل سعرا بـ60 جنيها للكيلو

قامت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية بطرح اللحوم الطازجة بسعر ٦٠ جنيها للكيلو لتحقق سعرا أقل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم طرح اللحوم فى المنافذ البالغ عددها ٧٠٠ منفذ ثابت ومتحرك، تنتشر فى كل محافظات الجمهورية.

«التموين» تطرح لحوما مخفضة من 70 إلى 85 جنيها للكيلو

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل أيام برفع سعر كيلو اللحوم 5 جنيهات مع حلول عيد الأضحى المبارك وسجل سعر كيلو الضأن السوداني في المجمعات الاستهلاكية 75 جنيها، وكيلو اللحم الكندوز السوداني 85 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، بينما سجل سعر كيلو اللحم المجمد في المجمعات الاستهلاكية 60 جنيها للكيلو.

«الزراعة» تطرح 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقرى والجاموسى

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وزارة الزراعة أعلنت طرح 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقرى والجاموسى، والأغنام والماعز، البلدية من إنتاج الوزارة.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمى لها عن طرح 14 ألفا و900 رأس من عجول الجاموس البلدية بسعر 50 جنيها للكيلو قائم، و26 ألفا و799 رأسا من عجول البقرى البلدية بسعر 55 جنيها للكيلو قائم، و7747 رأسا من الأغنام والماعز بسعر 60 جنيها للكيلو قائم.

وكانت الزراعة قد سبق وأعلنت أن إجمالى عدد رؤوس العجول الحية التى تم الموافقة على استيرادها بلغ حوالى 14 ألفا و414 رأسا، فضلا عن 13 ألفا و567 رأسا من العجول المستوردة بغرض التسمين جاهزة للذبح خلال العيد.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أجرى دراسة عن "اقتصاديات اللحوم الحمراء في مصر" فى أغسطس 2015، توقعت انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء من 15.2 إلى 14.6 كجم سنويا خلال 2014 ـ 2018.

وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع تزايد كمية المتاح للاستهلاك من اللحوم الحمراء إلى 1340.8 ألف طن عام 2018، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 10.8 ألف طن خلال الفترة "2014 ـ 2018".

وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن يتجه العجز في إنتاج اللحوم الحمراء للتزايد خلال الفترة "2014 ـ 2018"، إلى أن يبلغ 396.8 ألف طن عام 2018 بمتوسط زيادة قدرها 19.3 ألف طن سنويا، وقد يعود ذلك الانخفاض إلى الزيادة المضطردة في عـدد السكان، والتي لم يقابلها نمو مواز في الثروة الحيوانية يحافظ على مستوى نصيب الفرد.