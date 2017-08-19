القبض على كاتب ألماني من أصل تركي في إسبانيا

كولونيا (د ب أ)

ألقت السلطات الإسبانية القبض على الكاتب الألماني المنحدر من تركيا، دوجان أخانلي، بناء على طلب اعتقال من تركيا، حسبما ذكر محاميه إلياس أويار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكرت مصادر، لم يتم تسميتها، من وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن الخارجية الألمانية على علم بالواقعة وتسعى إلى توفير الرعاية القنصلية لأخانلي.

ويعيش أخانلي منذ فراره من تركيا في ألمانيا منذ عام 1991 ولا يحمل حاليا سوى الجنسية الألمانية.

ولم تتضح بعد الاتهامات الموجهة لأخانلي.

وقال المحامي أويار في تصريحات لصحيفة "شتات أنتسايجر" الألمانية إن هناك مذكرة عاجلة من الشرطة الدولية (الإنتربول) لدى الشرطة الإسبانية بحق موكله.