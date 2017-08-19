أخبار عاجلة

أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن -
الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير -
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة -
شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق -
حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار -
كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر -
كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟ -
برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا -
إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا -
ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على كاتب ألماني من أصل تركي في إسبانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على كاتب ألماني من أصل تركي في إسبانيا

04:05 م السبت 19 أغسطس 2017

القبض على كاتب ألماني من أصل تركي في إسبانيا

أرشيفية

كولونيا (د ب أ)

ألقت السلطات الإسبانية القبض على الكاتب الألماني المنحدر من تركيا، دوجان أخانلي، بناء على طلب اعتقال من تركيا، حسبما ذكر محاميه إلياس أويار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكرت مصادر، لم يتم تسميتها، من وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن الخارجية الألمانية على علم بالواقعة وتسعى إلى توفير الرعاية القنصلية لأخانلي.

ويعيش أخانلي منذ فراره من تركيا في ألمانيا منذ عام 1991 ولا يحمل حاليا سوى الجنسية الألمانية.

ولم تتضح بعد الاتهامات الموجهة لأخانلي.

وقال المحامي أويار في تصريحات لصحيفة "شتات أنتسايجر" الألمانية إن هناك مذكرة عاجلة من الشرطة الدولية (الإنتربول) لدى الشرطة الإسبانية بحق موكله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الإسبانية: ثلاثة مغاربة وإسباني مُعتقلون على خلفية هجوم برشلونة

    أخبار

  • هجوم برشلونة.. ما نعرفه حتى الآن (صور)

    أخبار

  • بي بي سي: مصريون وكويتيون وجزائريون ومغربيون بين ضحايا هجمات برشلونة

    أخبار

  • السلطات الإسبانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم برشلونة إلى 14 قتيلا

    أخبار

إعلان

e1fafe2f5b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟

كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟