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مقتل ثمانية رجال شرطة في اشتباكات مسلحة جنوب أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل ثمانية رجال شرطة في اشتباكات مسلحة جنوب أفغانستان

03:57 م السبت 19 أغسطس 2017

مقتل ثمانية رجال شرطة في اشتباكات مسلحة جنوب أفغانستان

مقاتلي طالبان

كابول (د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن اشتباكات مسلحة مع مقاتلي طالبان أسفرت عن مقتل ثمانية رجال شرطة في إقليم هلمند، الذي يواجه مشكلات جنوب أفغانستان.

وقال حجي عبد الاحد سلطان ضوي، أحد أعضاء مجلس اقليم هلمند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.) "أصيب تسعة رجال شرطة آخرون، عندما هاجمت طالبان مواقع أمنية في بلدة خلج بمنطقة ناوا، الليلة الماضية".

وأضاف سلطان ضوي أن طالبان تريد المضي قدما نحو وسط منطقة ناوا، لكنه تم صدها، بعد أن واجهت مقاومة قوية من القوات الافغانية.

وقال حاكم إقليم هلمند، حياة الله حياة إن أربعة رجال شرطة فقط قتلوا وأصيب ستة آخرون، مؤكدا وقوع الاشتباكات بين قوات الامن الافغانية ومسلحي طالبان.

وأضاف حجي "كانت طالبان تريد شن هجوم انتقامي على وسط منطقة ناوا، فيما قتل ثمانية من قادتهم في عمليات تطهير في الايام القليلة الماضية".

وتسيطر طالبان على 80 بالمئة على الاقل من إقليم هلمند وكثفت هجماتها على القواعد ونقاط التفتيش التابعة لقوات الامن في مختلف أنحاء الاقليم.

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