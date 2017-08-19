حبس عجوز 15 يوما لاتهامه بقتل شاب في الغربية

الغربية-مروة شاهين :

قرر المستشار تامر كشك، رئيس محكمة جنح المحلة، اليوم السبت، حبس عجوز اعتدى على شاب بالضرب، ما أدى إلى وفاته، بسب الخلاف على قطعة أرض، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الغربية.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية اللواء أيمن لوقية يفيد باعتداء عجوز يدعى "ع. ا" بالضرب على شاب يدعلى "ا. ق" بسبب خلافات على قطعة أرض بالمحلة، ما تسبب في وفاته، ونقلت الجثة على إثر ذلك إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وألقت مباحث الغربية، القبض عليه وأحالته إلى النيابة وصدر القرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.